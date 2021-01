I Nose C-19 Pendeteksi Corona lewat Bau Keringat Karya Guru Besar ITS akan Dikomersilkan

Guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Drs Ec Ir Riyanarto Sarno MSc PhD didampingi Wakil Rektor IV ITS, Bambang Pramujati ST MScEng PhD saat menjelaskan I-Nose C-19 di hadapan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Prof Bambang Brodjonegoro.

Foto: its

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Inovasi alat deteksi Covid-19 melalui bau keringat ketiak (axillary sweat odor) bernama i-nose c-19 akan diproduksi massal tiga bulan lagi.

Alat yang didesain guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Drs Ec Ir Riyanarto Sarno MSc PhD ini telah mendapat dukungan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN), Prof Bambang Brodjonegoro.

Secara langsung, profesor yang akrab disapa Ryan tersebut juga didampingi oleh Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati ST MScEng PhD, Ketua Majelis Wali Amanat ITS Prof Dr Ir Muhammad Nuh DEA, dan sejumlah tim pengembang dari ITS yang terlibat menghadap Menristek/Kepala BRIN di Jakarta pada Selasa (19/1/2021).

Selain itu, dari pihak Kemenristek/BRIN turut hadir juga beberapa pejabat tingginya.

Menurut Ryan, I-Nose C-19 dapat segera dikomersialkan dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan.

“Melihat semakin meningkatnya penyebaran virus Covid-19 ini, dunia tentunya sangat membutuhkan banyak teknologi screening yang mudah dan cepat untuk diimplementasikan,” urainya.

Saat ini I-Nose C-19 masih pada tahap uji profil.

Selanjutnya diperlukan banyak sampel pengujian dan beberapa tahap untuk nantinya dipasarkan ke masyarakat luas.

"Percepatan pengembangan alat tersebut sangat penting lantaran alat pengujian Covid-19 yang cepat dan murah sangat dibutuhkan supaya pandemi Covid-19 ini dapat terkontrol,"tegasnya.

Sampai sekarang, sudah ada enam i-nose c-19 yang berhasil diproduksi.