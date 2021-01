Dua Alumni Umsida Lolos Beasiswa S2 di Taiwan, Nanda Cum Laude, Titin Yatim sejak Usia 14 Tahun

SURYA.co.id | SIDOARJO – Dua alumni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) meraih beasiswa National Central University (NCU) Taiwan.

Mereka adalah Ananda Aprila Sinta dan Siti Sulikatin, dua mahasiswa yang berprestasi meski di tengah pandemic covid-19.

Tentu sebuah kebanggaan, mereka mampu bersaing untuk studi lanjut S2 dengan beasiswa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri.

"Alhamdulillah, kami berhasil bersaing dengan para pelamar dari mancanegara," ungkap Nanda, Rabu (20/1/2021).

Menurutnya, semua itu diraih berkat dorongan semangat untuk melanjutkan studi tanpa membebani orang tua.

Ya, setelah lulus S1, Nanda dan Titin berjuang bersama untuk mendaftar studi S2 di Taiwan.

Selama studi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Nanda termasuk mahasiswa berprestasi di kelasnya.

Masa studi ia selesaikan tepat waktu selama 8 semester dengan nilai cumloude, dan ia menyandang the best one di angkatannya.

Selain kuliah reguler yang ia ikuti sehari-hari, Nanda juga aktif di organisasi kampus baik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA PRODI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMFA).

Namun, aktivitas ekstranya ini tidak menghalangi prestasi akademiknya, bahkan menjadi semangat untuk menggapai keinginanannya.