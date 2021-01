Chord dan Lirik Lagu Satru - Denny Caknan ft Happy Asmara Kunci C, Tulung Percoyo Aku Sayang Awakmu 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Satru - Denny Caknan ft Happy Asmara dengan kunci dasar C.

Lagu Satru - Denny Caknan dan Happy Asmara dirilis pada Minggu (17/1/2021) dan kini Trending YouTube.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Satru - Denny Caknan dan Happy Asmara selengkapnya.

Intro: C G F -Em A..Dm Em F G..

C G

unine batin dungoku..

F G Am

ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

aku ngedem-ngedem atimu..

F G

bakoh mempertahankanmu..

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

sing jelas aku mikir kedepane..

F G

opo bakal hubungan satru sak teruse..

(Chorus)

F G Em Am

tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

sumpah ra koyo sing

Am Dm

mbok pikir selama iki..

G C

mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

sepurane yen pancen salah..

G -F Em

sepurane yen aku ning uripmu

Am

mung masalah..

Dm

rangkulen aku..

G C

iki gur mung salah pahamku..