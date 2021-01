Lirik dan Chord Lagu Sakit Pinggang - Gamma1 Viral di TikTok, Aku Cari Uang Kamu Tuduh Macam Macam

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Sakit Pinggang oleh Gamma1 sedang viral di TikTok.

Liriknya yang viral itu 'Sakit Pinggang Cari Uang Sampai Harus Banting Tulang, Aku Cari Uang Malah Kamu Tuduh Macam Macam'.

Langsung saja, ini lirik dan chord lagu Sakit Pinggang selengkapnya.

Intro Am G Am G Am G Am G

Am G Am G Am G Am G



Am G Am G

kamu dimana dan dengan siapa

C G

setiap aku tanya

F

jawabmu kerja dan kerja

.

Am G Am G

mungkinkah disana kau bermain cinta

C G

sebab mulut lelaki

F E

pandai bersandiwara, haa..

.

F G F G

berhenti curiga bila masih cinta

F G

harus bagaimana..

E

ku meyakini cinta yang jauh di sana..

.

Chorus

Am

sakit pinggang cari uang

G

sampai harus banting tulang

F G

aku cari uang kamu tuduh macam-macam

.

Am

kalau memang sekarang

G

kamu sudah tak nyaman

F

jangan beralasan

G Em (Am)

mendingan kita sekarang bubar jalan..

.

Intro Am G Am G Am G Am G

.

Am G Am G

pacaran denganmu tersiksa batinku

C G

hati ini rindu

F

bercampur dengan cemburu..

.

Am G Am G

mau ku percaya namun ku curiga

C G

Jangan-jangan cintamu

F E

Telah terbagi dua, haa.. (hoo..)

.

F G F G

berhenti curiga bila masih cinta

F G

harus bagaimana..

E

ku meyakini cinta yang jauh disana..

.

Chorus

Am

sakit pinggang cari uang

G

sampai harus banting tulang

F G

aku cari uang kamu tuduh macam-macam

.

Am

kalau memang sekarang

G

kamu sudah tak nyaman

F

jangan beralasan

G Em Am Bm

mendingan kita sekarang bubar jalan..

.

Chorus Overtone

Bm

sakit pinggang cari uang

A

sampai harus banting tulang

G A

aku cari uang kamu tuduh macam-macam

.

Bm

kalau memang sekarang

A

kamu sudah tak nyaman

G

jangan beralasan

A F#m Bm

mendingan kita sekarang bubar jalan..

.

A G A

(hoo.. jangan sayang.. hoo..)

Bm

bubar jalan (jangan sayang)

A G

hoo.. bubar jalan

A F#m (Bm)

(jangan sayang..) bubar jalan..

.

Outro Bm A Bm A Bm A Bm A