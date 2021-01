Chord dan Lirik Lagu Hitam Putih - Cozy Republic Viral di TikTok, Yang Hitam, Pacarku yang Pertama~ 

SURYA.CO.ID - Simak chord dan lirik lagu Hitam Putih yang dinyanyikan oleh Cozy Republic.

Lagu Hitam Putih - Cozy Republic dirilis pada 2018 lalu dan kini sedang viral di TikTok.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Hitam Putih - Cozy Republic selengkapnya.

Intro

G Am C D G D



Verse:

G Am

Yang hitam, pacarku yang pertama

C

Dia cantik dan kaya

D G D

Sangat manja padaku

G Am

Yang putih, pacarku yang kedua

C

Juga cantik dan kaya

D G

Cinta mati padaku



Chorus

C D G

Aku tak tahu yang mana musti kupilih

C D G

Dua duanya sama cantik dan kaya

C D Em C

Daripada aku bingung, bingung pusing memikirkan

Am D G D

Aku pacari saja dua duanya



Interlude: G Am C D G



Chorus

C D G

Aku tak tahu yang mana musti kupilih

C D G

Dua duanya sama cantik dan kaya

C D Em C

Daripada aku bingung, bingung pusing memikirkan

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G Em

Aku pacari saja dua duanya

Am D G

Aku pacari saja dua duanya

Berikut videonya