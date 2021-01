Lirik dan Chord Lagu Remove My Memory - SKA 86 yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Lirik dan chord lagu Remove My Memory - SKA 86 yang kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Remove My Memory - SKA 86 semakin banyak dicari.

Oh Tuhan cabutlah ingatan

Bm Em

semua tentang dirinya

C D Em

tak sanggup ku tanggung sendiri..

C D

buang jauh jauh dariku

G D/F# Em

kenanganku dengan dia

C D G

ku ingin remove my memory

.

G

terlintas satu keinginan

Em

kembali memutar waktuku

C

sebelum mengenalmu

Cm G

sebelum aku mengenalmu

.

G

tak mungkin semuanya terjadi

Em

padaku luka yang berlarut

C

bila tak mengenalmu

Cm G

bila aku tak mengenalmu

.

Chorus

C D

Oh Tuhan cabutlah ingatan

Bm Em

semua tentang dirinya

C D Em

tak sanggup ku tanggung sendiri

C D

buang jauh jauh dariku

G D/F# Em

kenanganku dengan dia

C D G

ku ingin remove my memory

.

G

tak mungkin semuanya terjadi

Em

padaku luka yang berlarut

C

bila tak mengenalmu

Cm G

bila aku tak mengenalmu

.

Int. C D Bm Em

C D

.

Chorus

C D

Oh Tuhan cabutlah ingatan

Bm Em

semua tentang dirinya

C D Em

tak sanggup ku tanggung sendiri

C D

buang jauh jauh dariku

G D/F# Em

kenanganku dengan dia

C D G

ku ingin remove my memory

.

C D

Oh Tuhan cabutlah ingatan

Bm Em

semua tentang dirinya

C D Em

tak sanggup ku tanggung sendiri

C D

buang jauh jauh dariku

G D/F# Em

kenanganku dengan dia

C D Em

ku ingin remove my memory

C Cm G

ku ingin remove my memory