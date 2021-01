Lirik dan Chord Lagu Mencari Cinta Sejati - Cakra Khan Viral di TikTok, Kau dan Aku Tak Bisa Bersama

Youtube My Music Record

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Mencari Cinta Sejati dari Cakra Khan.

Lagunya viral di TikTok, liriknya 'Kau dan Aku Tak Bisa Bersama'.

Mencari Cinta Sejati - Cakra Khan

[Verse 1]

Am Dm

Hembusan angin meniup wajah alam

G C

Mataku tak berkedip menatap langit

F Dm

Terlalu luas tak bertepi pandang

B E

Bisakah aku menyentuh awan

Am Dm

Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa

G C

Mendengarkan jiwaku berkata-kata

F Dm

Tak mungkin aku abaikan kata hati

B E

Ku harus jujur pada hatiku..

[Chorus]

Dm G C F

Kau dan aku tak bisa bersama

Dm E Am

Bagai syair lagu tak berirama

Dm G C F

Selamat tinggal kenangan denganku

B E

Senyumku melepaskan kau pergi..

[Verse 2]

Am Dm

Engkau bukanlah sebuah kesalahan

G C

Tak pernah aku menyesal mengenalmu

F Dm

Tapi biarkanlah aku terbang bebas

E Cm

Mencari cinta sejati..

[Verse 3]

Am Dm

Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa

G C

Mendengarkan jiwaku berkata-kata

F Dm

Tak mungkin aku abaikan kata hati

B E

Ku harus jujur pada hatiku..

[Chorus]

Dm G C F

Kau dan aku tak bisa bersama

Dm E Am

Bagai syair lagu tak berirama

Dm G C F

Selamat tinggal kenangan denganku

B E

Senyumku melepaskan kau pergi..

Dm G C F

Kau dan aku tak bisa bersama

Dm E Am

Bagai syair lagu tak berirama

Dm G C F

Selamat tinggal kenangan denganku

B E

Senyumku melepaskan kau pergi..

Dm G C F

Kau dan aku tak bisa bersama

Dm E Am

Bagai syair lagu tak berirama

Dm G C F

Selamat tinggal kenangan denganku

B E

Senyumku melepaskan kau pergi..