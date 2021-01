Setelah Sempat Ditunda, Arumi Bachsin Ungkapkan Kesannya Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Hari Ini

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak disuntik vaksin Covid-19, hari Jumat (15/1/2021) ini, di RSUD dr Soetomo.

Vaksinasi untuk istri Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak tersebut akhirnya digelar setelah kemarin ditunda, lantaran ingin memantau khusus sang suami yang menjadi orang pertama Jatim yang disuntik vaksin Covid-19.

Usai disuntik vaksin, Arumi mengungkapkan pengalamannya. Ia mengaku termasuk orang yang takut disuntik. Bahkan, ia meminta sang suami untuk mendampingi selama jalannya vaksinasi Covid-19.

Tampak sang suami memegang erat tangan kanan Arumi, sementara lengan kirinya disuntik cairan vaksin sinovac. Meski mengaku deg-deg an, Arumi bersyukur akhirnya selesai disuntik vaksin Covid-19.

"Aku sudah divaksin, sudah lega rasanya, tadi sempat ada kepikiran deg deg an sih, tapi pas udah dijalain udah enggak. So far so good, alhamdulillah," kata Arumi.

Selama jalannya vaksin, ia juga mempostingnya di akun instagram pribadinya. Ia mengungkapnya perasaannya begitu selesai divaksin.

Ia menyebut bahwa tidak ada sakit yang dirasa. Karena jarum yang digunakan untuk suntik vaksin juga sangat kecil sehingga ia tidak merasakan yang namanya ngilu atau seperti pegal-pegal.

"Aku nggak merasakan ya. Tapi kalau di Mas Emil ada. Dan suhu badanku juga normal," tegasnya.

Ia menjelaskan, bahwa dirinya mendapatkan kesempatan untuk disuntik vaksin pertama di Jatim karena kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur.

Lantaran sudah mendapatkan izin dari BPOM dan juga penyataan halal dari MUI, Arumi mengajak semua masyarakat Jatim untuk menyukseskan vaksinasi di Jawa Timur. Agar Jatim bisa segera terbebas dari pandemi Covid-19.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada sebanyak 21 orang Jatim yang mendapatkan kesempatan pertama divaksin Covid-19 di Grahadi kemarin.

Nama-nama orang yang divaksin kemarin yaitu Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Pangdam V Brawijaya Suharyanto, Kajati Jatim M Dofir, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Wakapolda Jatim Slamet Hadi S, Ketua IDI Jatim Sutrisno, Kabiddokes Polda Jatim Hisbullah Huda, Kepala BBPOM Rustiawati.

Selain itu juga Dirut RSUD dr Soetomo Joni Wahyuhadi, Dekan FKM Unair Santi M, Deputi Direktur BPJS Jatim I Made Puja Yasa, Ketua DPW PPNI Jatim Nursalam, Ketua SPSI Ahmad Fauzi, Anggota PGRI Teguh S.

Tak hanya itu, influencer Bayu Skak juga mendapatkan kesempatan yang sama. Selain itu juga Anggota IBI Jatim Wahyul Anis, Anggota Pemuda Hindu Jatim I Dewa Agung Wirya Guna, Anggota Pemuda Kristen Jatim Aurelia Teodosia, Pemuda Ansor Jatim M Syafiq Syauqi dan influencer Arrizal Liwafa atau Tom Liwafa