Chord dan Lirik Lagu Terpesona Aku Terpesona - Yel-yel TNI Polri yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Terpesona Aku terpesona yang merupakan lagu yel-yel TNI Polri.

Lagu Terpesona Aku Terpesona ciptaan Samuel tersebut mendadak viral berkat yel-yel TNI Polri.

Langsung saja berikut chor dan lirik lagu Terpesona Aku Terpesona selengkapnya

Intro: F C

F

Terpesona

Aku terpesona...

C Am C F

Memandang (mandang) wajahmu yang manis

F

Terpesona...

Aku terpesona...

C F

Menatap (menatap) wajajmu yang manis

Bb F

Bagaimana mutiara bola (bola) matamu...

C F

Bagaikan kain sutra lesungnya pipimu...

F

Cantiknya kamu...

F C

Eloknya kamu...

Bb

Semua yang ada padamu...

F

Membuat aku jadi gelisah...

C F

Sampai aku terjadi dari mimpiku...