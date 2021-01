Chord dan Lirik Lagu Emas Hantaran - Yollanda & Arief Viral TikTok, Berakhir Sudah Impian Cinta

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Berakhir Sudah Impian Cinta atau Emas Hantaran - Yollanda & Arief.

Lagu Emas Hantaran - Yollanda & Arief dirilis pada 22 Oktober 2020 lalu dan kini kembali viral di TikTok.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Emas Hantaran - Yollanda & Arief.

Capo di fret 2

Intro C D G Em

Am D G

C D G Em

Am D G

.

G

berakhir sudah impian cinta

C

tinggalah puing puingnya

Am

mimpi yang indah tak jadi nyata

D G D

terkikis ombak menerpa

.

G

aku yang dulu engkau sayangi

C

mengapa kau tinggal pergi

Am

oh dimanakah janji yang suci

D G

yang katamu tak berbagi

.

Am

ku ingin kau mengerti

G

apa yang ku alami

C D G

takdir diriku harus melangkah jauh darimu..

.

Chorus

Em

andaikan aku boleh bertanya

G

apakah ada salah diriku

C D G

agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu

.

Em

tiada salah dirimu kasih

G

salah pada nasibku sendiri

C D G

karna tak punya emas permata hantaran cinta

.

Int. Em G C D G

Em G C D G

.

G

aku yang dulu engkau sayangi

C

mengapa kau tinggal pergi

Am

oh dimanakah janji yang suci

D G

yang katamu tak berbagi

.

Am

ku ingin kau mengerti

G

apa yang.. ku alami

C D G

takdir diriku harus melangkah jauh darimu

.

Chorus

Em

andaikan aku boleh bertanya

G

apakah ada salah diriku

C D G

agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu

.

Em

tiada salah dirimu kasih

G

salah pada nasibku sendiri

C D G

karna tak punya emas permata hantaran cinta

.

Ending Em G C D G

Em G C D G