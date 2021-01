Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit PT Aditama Raya Farmindo

SURYA.co.id | Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo, dan DR. Indra Tantomo (Dalam Pailit) pada tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 7 Desember 2020 di harian pagi Surya terkait pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit pada tanggal 18 Desember 2020, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 Februari 2020, serta Surat Penetapan Jadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, maka dengan ini kami selaku Tim Kurator PT. Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo dan DR. Indra Tantomo, MBA (Dalam Pailit) akan melaksanakan penjualan melalui Lelang Ulang Eksekusi harta pailit dengan perantaraan KPKNL Surabaya atas aset-aset/harta pailit PT. Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo, dan DR. Indra Tantomo, MBA (dalam pailit) dalam kondisi apa adanya di tempat di mana aset-aset tersebut berada (as is, as where is), sebagai berikut :

A. 1 (satu) Bidang Tanah dengan total luas tanah 3.927 m2, sebagaimana SHGB No. 02174/Kali Rungkut a.n. PT. Indosaritama Mitra Kencana, berikut bangunan-bangunan yang ada di atas tanah tersebut dengan total luas bangunan ±3.760 m2 yang terdiri dari 1) Pabrik = ±3.156 m2 , 2) Gudang =

±400 m2 , 3) Rumah Bengkel = ±192 m2, 4) Pos Jaga = ±12 m2 beserta Sarana-Sarana Pelengkap antara lain : 1) Pagar, 2) Perkerasan Halaman,

3) Listrik, 4) Sumber Air, 5) Telepon, dengan harga limit Rp. 38.027.420.000,-

B. Mesin-Mesin dan Peralatannya yang terdiri dari :

1) Bagian Tablet dan Liquid, 2) Bagian Packing, 3) Bagian Laboratorium, 4) Bagian Utilitas, dengan harga limit sebesar Rp. 17.407.400.000,-

C. Barang-Barang Peralatan Kantor yang terdiri dari meja, kursi, sofa, lemari, komputer, printer, loker, air conditioner, lemari es, dan lain-lain, dengan harga limit sebesar Rp. 165.640.000,-

Obyek Huruf A, Huruf B, dan Huruf C di atas dijual dalam 1 (satu) paket / lot

- Dengan harga Limit sebesar Rp. 33.360.270.000,-

- Setoran Jaminan Lelang sebesar Rp. 6.672.054.000,-

D. Kendaraan