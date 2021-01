Prediksi Skor dan Link Live Streaming Man City vs Brighton: Kick Off Jam 01:00 WIB

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak prediksi dan link live streaming Man City vs Brighton and Holve Albion, The Citizens siap tembus papan atas klasemen Liga Inggris.

Pertandingan Man City vs Brighton bakal menjadi satu dari dua laga pekan ke-18 Liga Inggris yang diselenggarakan pada Kamis (14/1/2021) dini hari.

Manchester City datang dengan bekal positif dalam dua pekan terakhir.

Tim besutan Pep Guardiola berhasil mengalahkan rival sekota Manchester United di semifinal Carabao Cup, dan Chelsea di Liga Inggris pekan lalu.

Catatan ini tentu menunjukkan kapabilitas tim Manchester City ditengah krisis skuad akibat COVID-19.

Di pekan ke-18 Liga Inggris ini, Manchester City bakal menjamu Brighton and Holve Albion yang masih terpuruk.

Tim berjuluk Seagulls itu masih berada di posisi ke-17 dan hanya 1 strip diatas zona degradasi.

Dengan 4 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan dalam 5 pertandingan, Brighton terancam makin didekati tiga tim yang berada di klasemen papan bawah.

Hal ini tentu ingin dimanfaatkan oleh Manchester City untuk merangsak ke papan atas klasemen.