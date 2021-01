Lirik dan Chord Lagu Making A Lover - SS501 yang Viral di TikTok, 'Sesange Sorijilleo I Love You'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Making A Lover yang dinyanyikan oleh grup musik SS501 dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Making A Lover - SS501 semakin banyak dicari.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu De yang Gatal Gatal Sa - Bukan PHO, Viral di TikTok, Kunci Mudah

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu I am Not Pretty - JESSIA yang Viral di TikTok, Maybe Im Not Pretty

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Making A Lover - SS501'

[Intro]

G F#m D Em

Em G F#m G B A

[Verse]

(D) G A F#m Bm

sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago

G A F#m Bm

naui yeojaga doeeo dallago

G A F#m Bm

nunbusyeo Always you're my star

G A D

naeganeol jikyeojulge

A# C D

I can always be waiting for you

Bm A D G A Bm B

jichin haruui kkeuteseo nal utgehan yuilhan saram

G F#m Bm B C# F#

himgyeoun nae sarmui kkeuteseo nal bangyeojun danhansaram

Bm A D G A Bm B

dasi harureul sijakhae neoui yeppeun miso tteoollyeo

G A D Bm G A D

nan nuguboda haengbokhae neoman naegyeote isseumyeon

A# C D

jeo haneure I promise you

A# C A

nae modeungeol neoege julge

[Chorus 2 ]

D G A F#m Bm

sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago

G A F#m Bm

naui yeojaga doeeo dallago

G A F#m Bm

nunbusyeo Always you're my star

G A D

naeganeol jikyeojulge

A# C D

I can always be waiting for you

Bm A D G A Bm B

wae ijeseoya ongeoni sesangeul gajingeot gata

G A D Bm G A D

gomawo namanui cheonsa cheoeumcheoreom neol saranghae

A# C D

jeo haneure I promise you

A# C A

neoui modeungeol gatgosipeo

[Chorus]

D G A F#m Bm

sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago

G A F#m Bm

naui yeojaga doeeo dallago

G A F#m Bm

nunbusyeo Always you're my star

G A D

naeganeol jikyeojulge

A# C D

I can always be waiting for you

Bm D#m D E

uri hanaman yaksokhae haneure geolgo maengsehae

G D G A

taeyang bulta eobseojil geunalkkaji neol saranghae oh my love

G A F#m Bm Em A B

gidohae neol heorakhae jugil neoui namjaro nal badajugil

G A F#m Bm G A D

yaksokhae jungneun nalkkaji nae maeum byeonchi anha

A# C D

I can always be waiting for you

A# C D

Baby, I will forever with you

A# C D

yeongwonhi neomaneul saranghae

Berikut video lagu Making A Lover - SS501.