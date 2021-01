Lirik Lagu My Treasure - TREASURE Lengkap dengan Terjemahan Indonesia, Trending YouTube

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Simak lirik lagu My Treasure - TREASURE lengkap dengan arti atau terjemahan Bahasa Indonesia.

Lagu My Treasure - TREASURE dirilis Senin (11/1/2021) dan kini berada di Trending YouTube Tanah Air.

Berikut lirik lagu My Treasure - TREASURE beserta arti dan terjemahannya.

Jichin haneulbit

Haeneun jamdeulgo

Barami bulmyeon

Da jinagago isseo

Kkumeseo kkaen deut

Dasi saeropge

It's alright jal doel geoya

Takae mami

Dapdapae sumeul swil suga eopjana

I wanna go back to the good times

Ha- hansumman nawa

Gabyeopge amu noraena teureonoko

Neowa chumchugo sipeo

Biga geuchimyeon

Malgeun haneuri uril gidarideut

Deo joeun nari balga ol geoya

Gyeoul kkeute bomi wa

Ganeun gil eodideun kkot pil geoya

Neo boran deusi

It's gonna be alright

C'mon

Geokjeong ma

Han beon deo tteugeopge useojwo tteugeopge!

Useul ttae deo yeppeo neon

Himeul nae

Urin gyeolguk binnal teni

Gameun nuneul tteo

You're the only one TREASURE

Andoemyeon eottae dasi sijakae

Deoneun ulji mayo

Naeiri ol ttae binnaneun jonjae

You're the only one TREASURE

It's all good day