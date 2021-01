Chord dan Lirik Lagu De yang Gatal Gatal Sa - Bukan PHO, Viral di TikTok, Kunci Mudah

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu De yang Gatal Gatal Sa yang dinyanyikan oleh Bukan PHO, Viral di TikTok.

Lagu De yang Gatal Gatal Sa sempat viral di TikTok.

Lirik lagu ini identik pada kalimat "jujur sa su bilang, kalau sa ni tara tau, sa juga tau diri"

Video klip De yang Gatal Gatal Sa di Youtube sendiri sudah ditonton sebanyak 29 juta kali.

Langsung saja, berikut Chord dan Lirik Lagu De yang Gatal Gatal Sa yang dipopulerkan oleh Bukan PHO.

Chord De yang Gatal Gatal Sa

[Intro] C...

C

ada satu cerita

C

tentang sebuah rasa

G

yang muncul tiba-tiba

G

hanya karna rasa suka

F

sa ni tara tau

G

kalo de ni suka sa

C

akhirnya de pu pacar

C

yang emosi sama sa

C

jujur sa su bilang

C

kalau sa ni tara tau

G

sa juga tau diri

G

tara mungkin sa mo ganggu

F

de yang gatal gatal sa

G

de yang mati gila sa

C

skarang ko emosi

C

baru ko mo rancang sa

[Chorus]

C

makanya..

G

kalo ko cinta dia itu ko jaga

F

sekarang su terjadi baru ko ganas

G C

ko bawa dia sudah biar ko puas..