Chord dan Lirik Lagu I'm With You - Avril Lavigne 'Won't Somebody Come Take Me Home'

Simak Chord dan Lirik Lagu I'm With You yang dipopulerkan oleh Avril Lavigne berikut ini.

Avril Lavigne merupakan penyanyi wanita populer pada tahun 2000an.

Dengan gaya yang tren pada masa itu, yaitu Emo dan lagu alternative rock/pop, gaya Avril Lavigne seakan menjadi trensetter pada masa itu.

Lagu-lagu yang penuh makna, seperti I'm With You yang dirilis pada tahun 2002 silam.

Video Klip I'm With You yang dinyanyikan oleh Avril Lavigne juga telah ditonton oleh lebih dari 189 juta kali.

Berikut Chord dan Lirik Lagu I'm With You dari Avril Lavigne

Chord I'm With You - Avril Lavigne

INTRO:

G Am C (2x)

G D C (2x)

Em

Im standing on the bridge

C

Im waiting in the dark

Em G

I thought that you'd be here ..... by now

Em

there is nothing but the rain

C

no footsteps on the ground

Em G

I'm listening but there's ... no sound

D C

isn't anyone trying to find me

D C

won't somebody come take me home