LIFEPACK: Inilah 4 Manfaat Vitamin C Bagi Tubuh dan Pengaruhnya Untuk Kesehatan

(Ilustrasi) Inilah 4 manfaat vitamin C bagi tubuh dan pengaruhnya untuk kesehatan

Ditinjau oleh: Kelvin Halim, S. Gz.

SURYA.CO.ID - Simak informasi tentang 4 manfaat vitamin C bagi tubuh beserta pengaruhnya untuk kesehatan.

Dilansir dari Lifepack, setiap orang membutuhkan asupan vitamin C bagi tubuh untuk mendukung tumbuh kembangnya.

Dapat dikatakan bahwa dari semua jenis vitamin, nutrisi asam askorbat atau sering disebut vitamin C ini paling populer.

Wajar saja, hal ini karena vitamin C memberikan banyak manfaat seperti mengatasi sariawan dan merawat kesehatan kulit.

Lantas, apa sajakah manfaat vitamin C lainnya? Bagaimana dampak jika tubuh mengalami defisiensi hingga kelebihan asupan vitamin C? Darimana dapat memperoleh asupan nutrisi vitamin C yang cukup?

Dilansir dari apotek online Lifepack, simak penjelasan selengkapnya pada ulasan berikut ini

Vitamin C memiliki banyak manfaat penting terhadap kesehatan tubuh, diantaranya sebagai berikut.

1. Mengatasi Sariawan

Manfaat vitamin C yang paling umum yaitu untuk mengatasi sariawan.