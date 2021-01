Chord dan Lirik Lagu Hujan - Utopia 'Karna Aku Dapat Mengenangmu Untukku Sendiri'

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Hujan yang dipopulerkan oleh Utopia.

Utopia merupakan salah satu band tahun 2000an yang sukses membawakan beberapa lagu menjadi hits.

Selain lagu Serpihan Hati, lagu berjudul Hujan yang dirilis pada tahun 2007 ini sukses diterima remaja Indonesia kala itu.

Dengan personil Pia Fellini, Indra, Pia, Buche, dan Dodo, Utopia menjadi salah satu band alternative rock/rock pop yang aktif di blantika musik tanah air.

Langsung saja, berikut Chord dan Lirik Lagu Hujan yang dipopulerkan oleh Utopia

Chord Hujan - Utopia

G C

Rinai hujan basahi aku

Am D

Temani sepi yang mengendap

G C

Kala aku mengingatmu

Am D

Dan semua saat manis itu



G Am Em C Em C

G Am Em C D G



G C

Segala seperti mimpi

Am D

Kujalani hidup sendiri

G C

Andai waktu berganti

Am D G

Aku tetap tak kan berubah



[chorus]

Am D

Aku selalu bahagia

Bm

Saat hujan turun

Em

Karna aku dapat mengenangmu

Am D

Untukku sendiri oohh



[intro] G Am Em C D G



G C

Selalu ada cerita

Am D

Tersimpan di hatiku

G

Tentang kau dan hujan

C

Tentang cinta kita

Am D G

Yang mengalir seperti air



[chorus]

Am D

Aku bisa tersenyum

Bm

Sepanjang hari

Em Am

Karna hujan pernah menahanmu di sini

Cm

Untukku



[interlude] G Em Bm D 2x

Am D