Zodiac Make Up Competition Jadi Pendorong Branding Produk Kosmetik 

KOMPETISI MAKEUP - Brand Ambasador of Vivamuda Nadya Wulan (berhijab), Profesional MUA Bima Chang dan Corporate Secretary Vivamuda Jestin Reda menunjukkan beberapa kreasi peserta "Zodiac Makeup Competition", Jumat (8/1/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Pandemi covid 19 penjualan produk kosmetik mengalami penurunan.

Hal itu tak lepas dari penggunaan masker dan tidak adanya kegiatan yang harus menggunakan kosmetik yang banyak seperti sebelum pandemi.

"Hal itu mendorong pemasar kosmetik kreatif. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah dengan menggelar kompetisi virtual bagi para kreator make up yang selama pandemi ini mereka tidak ada kegiatan dan kegiatan massal lainnya," kata Yusuf Wiharta, Direktur PT Moga Djaja, perusahaan pemasaran produk kosmetik Viva untuk wilayah Indonesia Timur, Jumat (8/1/2021).

Kompetisi virtual bertema make up dipilih Moga Djaja dengan memanfaatkan media sosial Instagram (IG).

Diawal tahun 2021 ini, kompetisi virtual digelar dengan tema Zodiac.

Tahun 2020 lalu, tepatnya bulan Oktober, kompetisi make up body painting bertema Halloween juga digelar Viva untuk branding dan mengenalkan produk make up khusus untuk body painting.

Bima Chang, Professional MUA (Mak Up Artis) sebagai salah satu juri dari kegiatan bertajuk Zodiac Make Up Competition itu mengatakan, bila kegiatan ini cukup menarik respon dari kreator make up.

"Mereka seperti mendapatkan wadah untuk tetap bisa berkreasi melalui media sosial. Hal itu cukup bagus mengingat peserta yang tampil bisa mencapai 243 peserta atau akun IG," jelas Bima saat pengumuman pemenang.

Selain Bima, tiga juri lainnya adalah Jestin Reda, Corporate Secretary Vivamuda, dan Nadya Wulan, brand ambassador of Vivamuda.

Sebagai pemenang juara 1,2, dan 3 diraih oleh pemegang akun @mutiaazari, @maria_dewie, dan @zefaaugusta. Kemudian juara favorit 1 dan 2 adalah akun @angiekittys dan @syamus.had.

Nadya Wulan menambahkan, karya para peserta yang ditampikan cukup menarik.

"Banyak yang menarik. Tapi ada ketentuan untuk menampilkan make up ini dengan tetap cantik. Jadi bukan fantasi tapi fancy," jelas Nadya.

Para pemenang ini selain mendapat hadiah uang tunai juga mendapatkan piagam penghargaan.

Respons positif peserta yang cukup banyak ini, apalagi mereka wajib menggunakan produk dari Viva, membuat Moga Djaja, ada keinginan untuk melanjutkan dengan kompetisi virtual selanjutnya.

"Kami melihat peluang kedepan kompetisi seperti ini bisa menarik minat para kreator. Semoga bisa kami siapkan lagi," tandas Jestin.