Pemkot Surabaya Belum Berani Lakukan Simulasi Vaksinasi Covid-19, Jatah Vaksin Belum Pasti

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Hingga saat ini, kuota vaksin Covid-19 untuk Surabaya masih belum pasti. Pemkot Surabaya masih menunggu kepastian berapa jatah untuk Surabaya.

"Tadi dijelaskan Gubernur, ternyata masih belum ada instruksi dari pusat berapa jatah vaksin di kabupaten/kota di Jawa Timur," kata Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, Jumat (8/1/2021).

Dalam rapat koordinasi dengan Pemprov Jatim Jumat (8/1/2021) siang, jatah untuk kabupaten/kota disebutkan memang belum dipastikan.

"Untuk kabupaten/kota termasuk Surabaya belum ada instruksi dari pusat dapat berapa," terang Whisnu.

Menurutnya, Gubernur Khofifah hanya menyampaikan untuk daerah memang diminta untuk standby terlebih dahulu. Sembari menunggu kepastian dalam waktu dekat ini.

Lantaran belum ada kepastian, terkait kuota dan waktu distribusi, Whisnu mengatakan pihaknya belum bisa melakukan simulasi dan semacamnya.

Meski demikian, Whisnu mengaku secara umum Surabaya sudah siap melakukan vaksinasi nantinya. Dari seluruh sarana dan prasarana sudah siap.

"Tadi disampaikan Gubernur semua harus standby menunggu, mungkin besok atau lusa atau Senin bisa saja ada instruksi dari pusat berapa dapat bagian, tapi yang pasti kami sudah siapkan semua," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan sebelumnya, Whisnu mengatakan untuk data, Pemkot Surabaya sudah mencatat ada 1,9 juta penerima yang berhak mendapat vaksin.

Data itu sudah by name by address dan sudah dilaporkan. Namun, untuk jatah di tahap awal ini memang belum ada informasi lebih lanjut.

Apalagi, di tahap awal ini ada beberapa skala prioritas yang sudah disampaikan pemerintah. Menurut Whisnu, pihaknya terus melakukan koordinasi.