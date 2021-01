OK OC Ina Makmur Dukung Pengembangan UMKM Banyuwangi lewat Gerakan ini

SURYA.co.id | BANYUWANGI - UMKM Banyuwangi kembali mendapatkan suntikan peningkatan kapasitas guna mendukung pengembangan produk hingga pemasarannya.

Kali ini dukungan tersebut datang dari OK OC Ina Makmur (Inspirasi Nusantara Aman Makmur), sebuah gerakan yang fokus pada upaya mendukung penciptaan lapangan kerja lewat enterpreneur.

Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelaku UMKM yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Kamis (7/1/2021).

Kegiatan berlangsung dengan pengenalan wawasan tentang materi enterpreneur, diskusi hingga pengenalan pemasaran digital marketing.

Ketua Umum OK OC Ina Makmur Joko Dwitanto mengatakan, OK OC Ina Makmur merupakan bagian dari gerakan OK OC yang berpusat di Jakarta. OK OC Ina Makmur sendiri saat ini bergerak memfokuskan diri di wilayah Jawa Timur.

“Kehadiran kami di Banyuwangi ini merupakan bagian dari roadshow OK OC Ina Makmur di bagian timur Jatim. Banyuwangi menjadi salah satu yang kami datangi karena potensi UMKM nya cukup besar,” ujar Joko.

“Tujuan roadshow ini sebagai bentuk kepedulian OK OCE Ina Makmur dalam mendukung UMKM di Jawa Timur agar terus maju dan berkembang di era pandemi,” imbuhnya.

Joko mengatakan OK OC Ina Makmur merupakan sebuah gerakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja melalui enterpreneur. Dimana gerakan ini berupaya untuk melahirkan pengusaha baru, membina, membimbing, dan mendampingi mereka.

“Kami hadir berupaya memberikan solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan. Kami ingin mengajak masyarakat untuk berani memulai bekerja dengan diri sndiri, berwirausaha dan menjadi bos atas usahanya sendiri. Kepada yang sudah memiliki usaha kami dampingi untuk bisa meningkatkan omsetnya, termasuk kepada UMKM di Banyuwangi ini,” terang Joko.

Dilanjutkannya, sejumlah kegiatan yang dilakukan gerakannya di antaranya memberikan pembinaan dan pelatihan usaha serta bimbingan kewirausahaan.