Jelang Vaksinasi Covid-19, Whisnu Sakti Buana Harap Kota Surabaya Jadi Prioritas

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait vaksinasi Covid-19.

Hingga saat ini, memang belum ada informasi terkait kuota untuk Surabaya.

"Baru nanti saya melakukan rakor dengan Bu Gubernur via daring," kata Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat ditemui di Balai Kota, Jumat (8/1/2021).

Dalam rakor tersebut, bakal disampaikan terkait kesiapan Surabaya untuk menjalankan vaksinasi nantinya.

Sebelumnya, Whisnu juga sudah memastikan jika Surabaya dari segi sarana dan prasarana sangat siap.

Untuk data, Whisnu mengatakan, Pemkot sudah mencatat ada 1,9 juta penerima yang berhak mendapat vaksin.

Data itu sudah by name by address dan sudah dilaporkan.

Namun, untuk jatah di tahap awal ini memang belum ada informasi lebih lanjut.

Apalagi, di tahap awal ini ada beberapa skala prioritas yang sudah disampaikan pemerintah.

Menurut Whisnu, pihaknya terus melakukan koordinasi.