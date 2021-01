Chord Lagu Rindu Aku Rindu Kamu - Doel Sumbang dan Nini Carlina, Kelap Kelip di Tengah Tengah Laut

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Rindu Aku Rindu Kamu dari Doel Sumbang dan Nini Carlina sedang viral di TikTok.

Liriknya Kelap Kelip di Tengah Tengah Laut, langsung saja ini lirik dan chord lagu Rindu Aku Rindu Kamu.

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Ingat Ingat Kamu - Maisaka, Viral di TikTok Tau Tak Perlu Merayu

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Aduh Mamae Viral di TikTok, Ada Cowok Baju Biru Bikin Saya Terpana

Intro

Am F Dm F E

Am F Dm E Am

Am Dm

kelap kelip di tengah-tengah laut

G Am

lampu perahu nelayan

F

sembilan ribu bintang

Dm

sempurna bentuk bulan

F Dm E

perhiasan malam

Am Dm

batang-batang panjang pohon kelapa

G Am

kerang-kerang di pasir putih

F Dm

di antara mereka kita duduk berdua

F E Am

menyanyikan lagu cinta

*)

Em Am

ya..o..o..asiknya menikmati malam

Em Am

indah pantai indah laut suasana sunyi

Em Am

ya..o..o..asiknya menghabiskan malam

F Dm E

rindu aku..rindu kamu jadi satu

Reff

Am Dm

ketika tiba-tiba ombak di laut pasang

G Am

cinta kita berdua juga pasang sayang

Am Dm

ketika tiba-tiba ombak di laut surut

G Am

cinta kita berdua tetap pasang

Musik

Am F Dm E

Am G Dm Am (2x)

Em Am (3x)

F E Am

Am Dm

kelap kelip di tengah-tengah laut

G Am

lampu perahu nelayan

F

sembilan ribu bintang

Dm

sempurna bentuk bulan

F Dm E

perhiasan malam..

Am Dm

batang-batang panjang pohon kelapa

G Am

kerang-kerang di pasir putih

F Dm

di antara mereka kita duduk berdua

F E Am

menyanyikan lagu cinta

*)

Em Am

ya..o..o..asiknya menikmati malam

Em Am

indah pantai indah laut suasana sunyi

Em Am

ya..o..o..asiknya menghabiskan malam

F Dm E

rindu aku rindu kamu jadi satu

Reff

Am Dm

ketika tiba-tiba ombak di laut pasang

G Am

cinta kita berdua juga pasang sayang

Am Dm

ketika tiba-tiba ombak di laut surut

G Am

cinta kita berdua tetap pasang