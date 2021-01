Bertambah 21 Kasus Covid-19 di Kota Madiun, Tiga di antaranya Hasil Skrining di Pasar

Data sebaran covid-19 di Kota Madiun per Jumat 8 Januari 2021.

SURYA.co.id|MADIUN - Jumlah penambahan kasus Covid-19 di Kota Madiun, semakin mengkhawatirkan.

Hari Jumat (8/1/2021) terjadi penambahan 21 kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Madiun.

Hal itu disampaikan, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kota Madiun, R Juvita Rosa. Ia menuturkan, dengan tambahan tersebut, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Madiun menjadi 495 kasus.

"Hari ini kasus konfirmasi 495 orang, bertambah 21 orang. Dengan posisi 349 orang sembuh, 30 orang dalam perawatan, 79 orang isolasi mandiri, 37 orang meninggal dunia," kata Juvita, Jumat (8/1/2021).

Dari 21 kasus penambahan hari ini, tiga pasien di antaranya terkonfirmasi Covid-19 setelah mengikuti skrining rapid di pasar yang diselenggarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun.

Ketiga pasien tersebut merupakan kasus no 476, berinisial DR (P/58th), Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, kasus no 477 berinsiial RA (P/32th), Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, kasus no 478, SL (L/35th), Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo.

"Ketiganya mengikuti skrining rapid di salah satu Pasar di Kota madiun dengan hasil Reaktif. Kemudian ketiganya berinisiatif melakukan swab tes mandiri di salah satu laboratorium swasta, dan hasil keluar ketiganya terkonfirmasi Positif Covid-19," imbuhnya.

Saat ini ketiganya menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan petugas.