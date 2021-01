Berharap Surabaya Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19, Pemkot Siapkan Aplikasi Khusus

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait vaksinasi Covid-19. Hingga saat ini, memang belum ada informasi terkait kuota untuk Surabaya.

"Baru nanti saya melakukan rakor dengan Bu Gubernur via daring," kata Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana saat ditemui di Balai Kota, Jumat (8/1/2021).

Dalam rakor tersebut, bakal disampaikan terkait kesiapan Surabaya untuk menjalankan vaksinasi nantinya.

Sebelumnya, Whisnu juga sudah memastikan jika Surabaya dari segi sarana dan prasarana sangat siap.

Untuk data, Whisnu mengatakan, Pemkot Surabaya sudah mencatat ada 1,9 juta penerima yang berhak mendapat vaksin. Data itu sudah by name by address dan sudah dilaporkan.

Namun, untuk jatah di tahap awal ini memang belum ada informasi lebih lanjut.

Apalagi, di tahap awal ini ada beberapa skala prioritas yang sudah disampaikan pemerintah. Menurut Whisnu, pihaknya terus melakukan koordinasi.

Lebih lanjut politisi yang akrab disapa WS ini berharap Surabaya dapat menjadi prioritas. Kota pahlawan berharap dapat menjadi pilot project sebab penanganan pandemi di Surabaya sudah baik.

"Kalau bisa diusulkan, vaksinasi yang lebih masif. Kalau berhasilkan treatment ini beriringan untuk menekan penyebaran," terang WS.

Surabaya, kata Whisnu, dari segi penanganan memang sudah dinilai berhasil. Terbukti dengan berubahnya zona dari semula yang merah hingga terus berangsur-angsur membaik.

"Kalau Surabaya bisa jadi pilot project untuk dimasifkan lebih dulu, nanti akan jadi percontohan," ungkap WS.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan aplikasi khusus terkait vaksinasi nantinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya tengah merancang aplikasi tersebut.

Aplikasi itu bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin yang terkoneksi dengan database kependudukan.

Selebihnya, melalui aplikasi itu juga dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin Covid-19.

"Kami siap ketika nanti vaksin itu didistribusikan dan dilakukan proses vaksinasi di Surabaya, maka aplikasi ini sudah bisa berjalan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, M Fikser.