Peluang Impor Saat Kenaikan Harga Cabai, Diskoperindag Tuban : Itu Kewenangan Pusat

SURYA.CO.ID, TUBAN - Kenaikan harga cabai yang menyusul harga kedelai belakangan ini, menjadi fenomena yang merata terjadi di semua daerah di Jawa Timur. Di beberapa para tradisional Tuban, harga cabai rawit sudah menyentuh Rp 78.667 per KG.

"Kenaikan harga cabai ini terjadi hampir di semua daerah. Itu karena faktor cuaca sehingga mempengaruhi pasokan di pasar-pasar," kata Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, Kamis (7/1/2021).

Agus mengakui pemda memang belum bisa membuat langkah apa pun atas perubahan harga cabai itu. Sedangkan terkait upaya mengantisipasi guyuran cabai dari luar atau impor, mantan Kabag Humas Pemkab Tuban itu mengaku tidak punya kewenangan.

Alasannya, urusan impor merupakan kewenangan kementerian di pemerintah pusat, bukan daerah. "Diskoperindag tidak punya kewenangan untuk menyinggung impor, karena itu kewenangan kementerian," pungkasnya.

Sekadar diketahui, sampai Kamis (7/1/2021), harga cabai keriting terus merangkak menjadi Rp 52.667 per KG, padahal sehari sebelumnya masih Rp 53.000 per KG.

Kemudian cabai biasa juga terangkat dari Rp 42.000 per KG menjadi Rp 42.500 per KG, dan cabai rawit masih memimpin dengan posisi Rp 78.667 per KG, meski sebelumnya Rp 79.333 per KG. Bahkan sebelum itu, harga cabai rawit sempat berada di harga Rp 55.000 per KG. ***