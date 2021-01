Pak Camat di Surabaya ini Rela Dicibir demi Hentikan Pandemi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Beberapa hari lalu, warga Surabaya dikejutkan dengan kehadiran New Man di sejumlah tempat dan fasilitas publik.

Sosok seperti Super Hero ini keliling mengajak semua warga mematuhi protokoker kesehatan.

Tidak saja menghibur karena tampil beda dan unik. Tapi gayanya yang kocak sangat bisa merebut perhatian warga.

Yang dilakukan adalah mengedukasi warga untuk terus disiplin mematuhi protokoler kesehatan.

New Man yang luar biasa ini tidak saja mengajak semua warga untuk tetap patuh 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dalam bahasa nasional dan Suroboyoan.

Tapi juga bahasa Madura. Itu dilakukan saat New Man blusukan, keluar masuk Pasar Kapasan.

"Warga Surabaya heterogen. Selain Jawa ada juga banyak Madura. Makanya saya juga berteriak keliling dengan pengeras pakai bahasa Madura," kata New Man yang fasih berbahasa Madura, Kamis (7/1/2020).

Sebenarnya siapa sosok New Man yang luar biasa dan mau dijadikan maskot untuk mengampanyekan ubah laku di Surabaya itu.

Ternyata dia adalah Muhammad Yunus yang saat ini menjabat sebagai Camat Sawahan. Alumnus STPDN ini pun tidak masalah dicibir banyak orang.

"Di netizen saya juga dibilang, kok maunya dipacaki pakai keber (sayap). Bahkan tidak sedikit teman yang menertawakan. Tapi saya bersama Linmas sepakat tampil all out demi menghentikan pandemi," kata Yunus.

Akhirnya diputuskan harus out of the box agar mudah dikenang. Meski konsekuensinya Pak Camat Yunus jadi cibiran.

Namun karena demi kepentingan yang lebih besar, Yunus bangga.

Apalagi keluarga dan satu kantornya mendukung penuh.