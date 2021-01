Lirik dan Chord Lagu Ingat Ingat Kamu - Maisaka, Viral di TikTok 'Tau Tak Perlu Merayu'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut ini lirik dan chord lagu Ingat Ingat Kamu dinyanyikan oleh Maisaka, kini sedang viral di TikTok.

intro : G Bm C D

G Bm C D G

G

ternyata kamu

Bm

punya satu yang baru

C

tak cukupkah aku

G D

yang ada dalam hidupmu

Am D

sakit perih sayang

G Em

kau main belakang

Am A

cukup cukup sayang

D

tak kuat aku bertahan . .

* )

G

ternyata palsu

Bm

semua janji manismu

C

ternyata dirimu

G D

jelas mempermainkanku . .

[ reff : ]

C D

cukup tahu tak perlu merayu

G Em

ku tak mau dengar alasanmu

Am D G

cukup aku yang jadi korban cintamu

C D

pergi jauh dari hidupku

G Em

tak ingin ku ingat ingat kamu

Am D G

jangan harap ku kan kembali padamu . .

int . D - D

= = kembali ke : * ) . reff

musik : C D G Em Am D G . .

C D G Em Am D G . . D

= = kembali ke # ) . reff [ 2x ]

outro : G Bm C D G