Lirik dan Arti Lagu Okey Dokey - Mino feat Zico Viral di TikTok 'Is That True, Yes Okey Dokey Yo'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Okey Dokey - Minho feat Zico lengkap dengan arti dan terjemahan Indonesia.

Lagu Okey Dokey - Minho feat Zico telah dirilis 2015 silam dan kini kembali hitas dan viral di TikTok.

Langsung saja, berikut lirik lagu Okey Dokey - Minho feat Zico beserta terjemahannya.

Is that true?

yes Okey dokey yo

Is that true?

yes Okey dokey yo

jeongmalo?

yes Okey dokey yo

nuga madahae neolpeun madange eomamushihanjip

seumu salbuteo gyehoegan kkumeun gimboseong eurieurihaji

kkul ppaneura bappaseo neoga jeongshin noheul ttae

nan beol ttaeman gidaryeo errday paran shinho ape mustang

i want some cheeze cake, i want some deadpresident

YGe chwijigae, yeonjungmuhyu ilgaemicheoreom

saengbang, haengsa, paenssa dangchoe eomneun gongbaegnan

inomye kkireul eodieda bangchulhae

hakchangshijeolbuteo yeonyeingak

haengseonjireul mudjima ttaraogien beokcha

neon naega doel su eopseo gyesok ppalppalgeoryeobwatcha

nae sujeoga geumsujeoro boimyeon byeongweon gabwa

nega rashik haebwatcha ne bijeoneun yeojeonhi heurishae

baibai

dongwa myeongyejung hanal gola

han chi gomin eopshi nan mongttang

sseureo damagal geoya eommaya

ije maeumkkeos nagaseo nora

and she said

Is that true?

yes Okey dokey yo

Is that true?

yes Okey dokey yo

jeongmalo?

yes Okey dokey yo

almomeuro taeeona

ot hanbeol geonjyeotchanhso

geuge dahaengimyeon ae dangchoe na

eumak, an geondeuryeottago

you know hoo sure, baebureugo deung ttashin

yesulgaro geodeumnagi, modeun rapper

beat magerdeul hubangjuye

nurigo sal geomyeon neuryeoseon an dwae

kkeunhimeopshi hyeoreul guligo

jame deulgi jeon sangsanghae mueosigeon Reun VD

tto kkeureodanggimye beopchik

amu bukkeureom eopshi, naye jajireul boyeojweotchi

seuta jimangsaengdeurye top model

bogo baeweora naye working, wae gasaeseo ssagajireul chaja

saegangyeong kkigo bwatcha, ipchegamman sara

gaettecheoreom molyeo mureo tteudeobwara

i won’t give a F, neohin jindalaekkoch

sappunhi jeuryeobapa raepe gugandoeji ana

bunyareul neolphyeonaga nan uri eomma wal

yujatiksangpalja, neon saemnaseo michigo paljjak