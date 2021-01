Chord dan Lirik Lagu Yummy - Justin Bieber Viral di TikTok, Dilihat 558 juta penonton

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Yummy yang dipopulerkan oleh Justin Bieber, Viral di TikTok.

Lagu Yummy dirilis oleh penyanyi kenamaan Justin Bieber pada awal tahun 2020 silam.

Sejak kemunculannya, lagu Yummy menjadi Viral di TikTok dan dijadikan lagu backsound.

Hingga berita ini ditulis, video klip Yummy yang diunggah di kanal Youtube milik Justin Bieber telah dilihat oleh lebih dari 558 juta penonton.

Chord Yummy - Justin Bieber

[Intro]

Am Em7

[Chorus]

Am

Yeah, you got that yummy-yum

Em7

That yummy-yum, that yummy-yummy

Am

Yeah, you got that yummy-yum

Em7

That yummy-yum, that yummy-yummy

Em7

Say the word, on my way

Am

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Em7

Any night, any day

Em7

Say the word, on my way

Am

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Em7

In the mornin' or the late

Em7

Say the word, on my way

[Verse 1]

Am

Bonafide stallion

Em7

It ain't no stable, no, you stay on the run

Am

Ain't on the side, you're number one

Em7

Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)