Alasan Honda Hilangkan Kick Starter pada All New Scoopy Varian Keyless

Lingkaran merah pada foto ini adalah letak keberadaan fitur indikator aki pada All New Honda Scoopy varian Prestige dan Stylish (Varian Keyless), jika sudah memasuki waktu ganti aki, fitur ini akan menyala merah.

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrikan motor yang punya nama besar, Honda selalu menyematkan peranti-peranti maupun fitur fungsional ketika menciptakan varian baru.

Tak terkecuali pada All New Honda Scoopy.

Pada Scoopy keluaran 2020 itu, banyak masyarakat jarang paham akan keberadaan fitur-fiturnya.

Misalnya keberadaan fitur indikator baterai (aki) di panel instrumen pada speedometernya.

Kehadiran fitur itu sendiri, bukanlah tanpa alasan.

Product Quality Monitoring MPM Honda Jatim, Teguh Hariyanto mengatakan memang masih banyak orang yang tidak paham keberadaan dan fungsi fitur indikator baterai (aki) sendiri.

"Banyak orang yang belum mengetahui fungsi dari keberadaan fitur indikator aki yang ada pada All New Honda Scoopy, padahal fitur ini punya fungsi sangatlah penting," ujar Teguh kepada TribunJatim.com (grup surya.co.id), Kamis (7/1/21) di MPM Learning Center.

Kata Teguh, fungsi dari fitur aki pada All New Honda Scoopy sendiri adalah untuk mengetahui kapan waktunya pengendera mengganti aki.

"Ketika sudah tiba masanya untuk mengganti aki, fitur indikator aki pada speedometer yang letak keberadaanya paling kiri akan menyala berwarna merah dan jika terjadi maka alangkah baiknya langsung secepatnya dibawa kebengkel ahass untuk dilakukan penggantian aki, yang mana agar tidak mengalami mogok motor dijalan," jelas Teguh.

Teguh menambahkan, fitur indikator aki pada All New Honda Scoopy sendiri hanya ada di varian keyless atau di varian All New Honda Scoopy yang Prestige dan Stylish.

Dikatakan pula oleh Teguh, adanya fitur indikator itu pula lah yang menjadikan alasan Honda dalam menghilangkan kick starter alias "Engkol Kaki" pada varian yang Prestige dan Stylish.

Menurut Teguh, penghilangan kick starter ini juga bukanlah hal pertama kalinya yang dilakukan Honda.

"Sebelumnya, kick stater juga dihilangkan pada Vario 150, PCX 150 dan ADV 150," kata dia.

Sekadar informasi, hilangnya kick stater maupun adanya fitur indikator aki di All New Honda Scoopy hanya ada pada yang varian Prestige dan Stylish (Varian Keyless).

Sedangkan yang varian Non Keyless, kick stater masih ada dan juga tentunya tidak ada fitur indikator aki yang tersedia pada speedometernya.