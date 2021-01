10 Pesona Vill Wannarot Sonthichai, Aktris Thailand Bintang Serial 'Pangeran Katak'

SURYA.co.id | Serial WeTV berjudul Pangeran Katak kini sudah mengudara dan dapat kamu tonton.

Pangeran Katak dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris yang popular, salah satunya yang mencuri perhatian yakni Vill Wannarot Sonthichai.

Dalam serial dengan judul lain The Prince Who Turns into a Frog, ia berperan sebagai pemeran utama.

Ia memainkan Lookpat, seorang perempuan yang cantik dan berani.

Karena kemampuan berakting yang tidak lagi diragukan, ditambah aura bintang yang melekat pada dirinya.

Berikut 10 pesona Vill Wannarot Sonthichai, bintang utama dalam serial 'Pangeran Katak'.

1. Wannarot Sonthichai atau yang lebih akrab disapa Vill merupakan aktris film dan televisi Thailand dari Exact/ OneHD

2. Ia merupakan aktris senior yang lahir pada tanggal 10 April 1989. Usianya sudah 31 tahun. Kelihatan awet muda ya?

3. Aktris berbakat ini pernah mengenyam bangku kuliah di Silapakorn University dengan mengambil jurusan Antropologi, Fakultas Arkeologi

4. Vill Wannarot memasuki industri hiburan Thailand ketika mengikuti audisi di Exact