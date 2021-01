Semakin Banyak Warga Jember Masuk Kategori Miskin, Pandemi Covid-19 Jadi Salah Satu Pemicu

SURYA.CO.ID, JEMBER - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember selama 2020 mengalami penambahan, dibandingkan 2019. Peambahan tersebut sebagian disebabkan adanya pandemi Covid-19, demikian rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, Selasa (5/1/2021).

Dari data BPS Jember itu, jumlah penduduk miskin di Jember pada 2020 mencapai 247,99 ribu jiwa, atau naik 0,84 poin persen dibandingkan 2019. Persentase jumlah penduduk miskin tahun 2020 mencapai 10,09 persen.

Sementara pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 226,57 ribu jiwa atau 9,25 persen. Jika dihitung, ada sekitar 21.000 penduduk miskin baru pada 2020.

Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Jember, Emil Wahyudiono mengatakan, pandemi Covid-19 turut menjadi penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin pada 2020. "Pandemi menjadi penyebab. Efek pandemi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jawa Timur turun," ujar Emil kepada SURYA, Selasa (5/1/2021).

Masih dari data BPS Jember, pada periode 2019 sampai 2020, garis kemiskinan naik 7,54 persen, yaitu dari Rp 339.685 per kapita per bulan pada 2019, menjadi Rp 365.295 per kapita per bulan pada 2020.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jember pada 2020 mengalami kenaikan 0,20 poin menjadi 1,42 dibanding tahun 2019 yang sebesar 1,22. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,07 poin atau naik 0,31 pada tahun 2020.

Kenaikan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jember cenderung menjauhi garis kemiskinan. Potret ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.

"Artinya memang ada pergeseran penduduk yang dulu 'muntup-muntup' di atas garis kemiskinan sedikit, ketika garis kemiskinan naik, akhirnya mereka termasuk penduduk miskin," imbuh Emil.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Sebelumnya, BPS Jember juga telah mengeluarkan rilis tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jember tahun 2020. Data BPS menyebut juga pandemi Covid-19 berdampak terhadap 170.000 angkatan usia kerja terdampak, antara lain 14,56 ribu orang harus menganggur akibat pandemi. ****