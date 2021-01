Lirik dan Chord Lagu Taruh - Nadin Amizah, 'Ku Sudah Tahu Dari Awal'

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Taruh - Nadin Amizah.

Lagu Taruh yang dirilis Nadin Amizah pada 28 Mei 2020 melalui Youtube pribadinya.

[Verse 1]

C

Ku sudah tahu dari awal

Am

Mencintai bukan perkara kebal

F

Jauh dari kata mudah dan asal

Dm G C

Kupelajari sedari kecil

C

Berteriak?di?atas tenggorokan

Am

Hujan serapah?dan makian

F

Hancur lebih mudah dari bertahan

Dm G C

Kupelajari?sedari kecil

[Pre-Chorus]

Am G Am7 G

Dan dari situ cara pandangku

Dm G

Melihat cinta berwarna keruh

Am G Am7 G

Seperti bertaruh apa kau dan aku

Dm Am7 G

Akan jadi sama seperti itu

[Chorus]

C

Aku punya harapan 'tuk kita

Am

Yang masih kecil di mata semua

F

Walau takut kadang menyebalkan

Dm G

Tapi sepanjang hidup 'kan kuhabiskan

C

Walau tak terdengar masuk akal

Am

Bagi mereka yang tak percaya

F

Tapi kita punya kita

Dm G C

Yang akan melawan dunia

[Verse 2]

C

Aku sudah tahu dari awal

Am

Rasa takut masih kugenggam nyaman

F

Cinta dan jenisnya seperti seram

Dm G C

Kupelajari sedari kecil

[Pre-Chorus]

Am G Am7 G

Dan dari situ cara pandangku

Dm G

Melihat cinta berwarna keruh

Am G Am7 G

Seperti bertaruh apa kau dan aku

Dm Am7 G

Akan jadi sama seperti itu

[Chorus]

C

Aku punya harapan 'tuk kita

Am

Yang masih kecil di mata semua

F

Walau takut kadang menyebalkan

Dm G

Tapi sepanjang hidup 'kan kuhabiskan

C

Walau tak terdengar masuk akal

Am

Bagi mereka yang tak percaya

F

Tapi kita punya kita

Dm G C

Yang akan melawan dunia