Lirik dan Chord Lagu Sumpah Ku Mencintaimu - Seventeen, Viral di TikTok 

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Sumpah Ku Mencintaimu kini sedang viral di TikTok.

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Sumpah Ku Mencintaimu - Seventeen:

[Intro]

C D Bm E Am D G

C D Bm E Am D

G E Am

Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu

Cm G

Kau kan rasa cinta yang terdalam

E Am D

Bersamaku kamu bisa bahagia selamanya

G E Am

Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku

Cm G

Sempurnamu bila bersamaku

E Am D

Dan denganku kita kan bahagia selamanya

[Chorus]

C D

Sumpah ku mencintaimu

Bm E

sungguh ku gila karenamu

Am D G

Sumpah mati hatiku untukmu

E

tak ada yang lain

C D

Mati rasaku tanpamu

Bm E

henti nafasku karenamu

Am D G

Sumpah mati aku cinta

G E Am

Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku

Cm G

Sempurnamu bila bersamaku

E Am D

Dan denganku kita kan bahagia selamanya

[Chorus]

C D

Sumpah ku mencintaimu

Bm E

sungguh ku gila karenamu

Am D G

Sumpah mati hatiku untukmu

E

tak ada yang lain

C D

Mati rasaku tanpamu

Bm E

henti nafasku karenamu

Am D G

Sumpah mati aku cinta

C D

Sumpah ku mencintaimu

Bm E

sungguh ku gila karenamu

Am D G

Sumpah mati hatiku untukmu

E

tak ada yang lain

Am D

Mati rasaku tanpamu

Bm E

henti nafasku karenamu

Am D G

Sumpah mati aku cinta

[Outro]

C D E C D G

C D E C D

Sumpah mati ku cinta, sungguh cinta