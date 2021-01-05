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Lirik dan Chord Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey, Sedang Trending dan Viral di TikTok

Lagu Mariners Apartment Complex dinyanyikan oleh Lana Del Rey dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey, Sedang Trending dan Viral di TikTok
Youtube Lana Del Rey
Ilustrasi Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey. Lirik dan Chord lagunya ada di artikel ini 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Mariners Apartment Complex yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey banyak dicari pengguna TikTok.

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Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Ramai di Tiktok, Ini Lirik dan Chord Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey'

[Verse 1]

D
     You took my sadness out of context
Am
     At the Mariners apartment complex
G                                      D
     I ain't no candle in the wind

D
     I'm the board, the lightning, the thunder
Am
     Kind of girl who's gonna make you wonder
G                                               D
     Who you are and who you've been

[Pre-Chorus 1]

D
     And who I've been is with you on these beaches
Am
     Your Venice bitch, your die-hard, your weakness
G                                                        D
     Maybe I could save you from your sins

      D
So, kiss the sky and whisper to Jesus
Am
     My, my, my, you found this, you need this
G                                                      D
     Take a deep breath, baby, let me in

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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Iksan Fauzi
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