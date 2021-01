Lirik dan Chord Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey, Sedang Trending dan Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Mariners Apartment Complex yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey banyak dicari pengguna TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Ramai di Tiktok, Ini Lirik dan Chord Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey'

[Verse 1]

D

You took my sadness out of context

Am

At the Mariners apartment complex

G D

I ain't no candle in the wind

D

I'm the board, the lightning, the thunder

Am

Kind of girl who's gonna make you wonder

G D

Who you are and who you've been

[Pre-Chorus 1]

D

And who I've been is with you on these beaches

Am

Your Venice bitch, your die-hard, your weakness

G D

Maybe I could save you from your sins

D

So, kiss the sky and whisper to Jesus

Am

My, my, my, you found this, you need this

G D

Take a deep breath, baby, let me in