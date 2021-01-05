Musik Terkini
Lirik dan Chord Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey, Sedang Trending dan Viral di TikTok
Lagu Mariners Apartment Complex dinyanyikan oleh Lana Del Rey dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Mariners Apartment Complex yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey dan kini viral di TikTok.
Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey banyak dicari pengguna TikTok.
Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Aduh Mamae Viral di TikTok, Ada Cowok Baju Biru Bikin Saya Terpana
Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Treasure - Bruno Mars yang Viral di TikTok, Give Me Your Attention Baby
Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Ramai di Tiktok, Ini Lirik dan Chord Mariners Apartment Complex - Lana Del Rey'
[Verse 1]
D
You took my sadness out of context
Am
At the Mariners apartment complex
G D
I ain't no candle in the wind
D
I'm the board, the lightning, the thunder
Am
Kind of girl who's gonna make you wonder
G D
Who you are and who you've been
[Pre-Chorus 1]
D
And who I've been is with you on these beaches
Am
Your Venice bitch, your die-hard, your weakness
G D
Maybe I could save you from your sins
D
So, kiss the sky and whisper to Jesus
Am
My, my, my, you found this, you need this
G D
Take a deep breath, baby, let me in
Lirik dan Chord Lagu Mariners Apartment Complex -
Lirik Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del R
Chord Lagu Mariners Apartment Complex - Lana Del R
Lana Del Rey
lirik lagu terbaru
chord lagu
lagu TikTok
viral di TikTok
trending
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
|Chord dan Lirik Lagu Lungo'o - Safira Inema Kunci C, Lungo'o Yen Pancen Kowe Wes Ra Tresno
|Lirik dan Chord Lagu Make You Mine - PUBLIC yang Viral di TikTok, 'Well, I Will Call You Darling'
|Lirik dan Chord Lagu Taruh - Nadin Amizah, 'Ku Sudah Tahu Dari Awal'
|Chord dan Lirik Lagu Confident - Justin Bieber feat Chance the Rapper yang Viral di TikTok
|Lirik dan Chord Lagu Treasure - Bruno Mars yang Viral di TikTok, 'Give Me Your Attention Baby'