Lirik dan Chord Lagu Yakin - Radja Viral di TikTok, 'Bukalah Hatimu Untuk Diriku'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Yakin yang dipopulerkan Radja Band.

Lagu Yakin kini viral di TikTok, liriknya 'Bukalah Hatimu untuk Diriku'

Langsung saja ini chord gitar Yakin dari Radja selengkapnya.

Drum Intro

Intro (Am)

F G Em Am F G Am..

F G Em Am F G Am..

Am F G C G/B

bukalah hatimu untuk diriku..

Am F G

sebelum cinta hilang..

Am F G C G/B

seperti bintang ku puja dirimu..

Am F G

seperti malam datang..

.

Chorus

Am Dm

yakinkan cintamu kepadaku

G C

agar aku bisa memiliki

F Bm E

setulus hatiku mencintai dirimu.. woah..

.

Am Dm

lupakanlah semua mimpi-mimpi

G C

walaupun bayangnya menghantui

F Bm E

yang kadang ingin selalu memilih cinta..

.

Intro Am..

.

Am F G C G/B

katakan bila hatimu tak bisa..

Am F G

memberi cinta yang indah..

Am F G C G/B

jangan memaksa kan ingin yang lain..

Am F G

tunggulah cinta memanggil..

.

Chorus

Am Dm

yakinkan cintamu kepadaku

G C

agar aku bisa memiliki

F Bm E

setulus hatiku mencintai dirimu.. woah..

.

Am Dm

lupakanlah semua mimpi-mimpi

G C

walaupun bayangnya menghantui

F Bm E

yang kadang ingin selalu memilih cinta..

.

(Int.) Am C F#..

Am C F#..

Am Dm G C

F G Em Am F G Am..

F G Em Am F G Am..

.

Am F G C

bukalah hatimu untuk diriku.. (ah..)

Am F G

sebelum cinta hilang..

.

Chorus

Am Dm

yakinkan cintamu kepadaku

G C

agar aku bisa memiliki

F Bm E

setulus hatiku mencintai dirimu.. woah..

.

Am Dm

lupakanlah semua mimpi-mimpi

G C

walaupun bayangnya menghantui

F Bm E

yang kadang ingin selalu memilih cinta..

.

Am Dm G C

aku hanya ingin.. cinta itu pasti

F Bm E

jangan ada lagi.. keraguan.. hooah..

Am Dm G C

aku hanya ingin.. cinta yang abadi

F Bm E

seperti air.. wooah..

.

Am Dm G C

woo.. wo oooah.. woo.. wooah..

F Bm E Am

woo.. wooah.. woo..oooo..ooah..