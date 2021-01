Lirik dan Chord Lagu Treasure - Bruno Mars yang Viral di TikTok, 'Give Me Your Attention Baby'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Treasure yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu Treasure - Bruno Mars masih banyak dicari meskipun merupakan lagu lawas.

[Intro]

G-G-G-G-G

[Verse 1]

Am G F F Am

Give me your, give me your, give me your attention baby

G Am Am G

I got to tell you a little something about yourself

Am G F F Am

You're wonderful, flawless, ooh you're a sexy lady