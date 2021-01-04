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Lirik dan Chord Lagu Treasure - Bruno Mars yang Viral di TikTok, 'Give Me Your Attention Baby'
Lagu Treasure dinyanyikan oleh Bruno Mars dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Treasure yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dan kini viral di TikTok.
Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu Treasure - Bruno Mars masih banyak dicari meskipun merupakan lagu lawas.
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Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Video dalam artikel 'Lirik Lagu dan Kunci Gitar (Chord) Bruno Mars - Treasure'
[Intro]
G-G-G-G-G
[Verse 1]
Am G F F Am
Give me your, give me your, give me your attention baby
G Am Am G
I got to tell you a little something about yourself
Am G F F Am
You're wonderful, flawless, ooh you're a sexy lady
Lirik dan Chord Lagu Treasure - Bruno Mars
Lirik Lagu Treasure - Bruno Mars
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