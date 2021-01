Harga Cabai Naik Tajam, Diskoperindag Tuban Tuding Hujan Jadi Penyebabnya

SURYA.CO.ID, TUBAN - Kenaikan beberapa jenis cabai di pasar tradisional Tuban beberapa waktu terakhir, memang terdorong cuaca yang berhujan yang mengakibatkan panen tidak maksimal.

Dari data yang dihimpun Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban, memang kenaikan tertinggi dialami cabai rawit yang mencapai Rp 75.000 per KG.

Akibat hujan itulah, suplai cabai dari panen juga terdampak. "Faktor cuaca mempengaruhi kenaikan harga cabai, sehingga berpengaruh pada suplai," ujar Kepala Diskoperindag Tuban, Agus Wijaya saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2021).

Mantan Kabag Humas Pemkab Tuban itu juga membeberkan harga cabai di sejumlah pasar tradisional. Seperti di Pasar Baru Tuban, cabai keriting dijual Rp 55.000 per kG, cabai biasa Rp 45.000 per KG, dan cabai rawit Rp 75.000 per kG.

Kemudian di Pasar Bangilan, harga cabai keriting juga sama, Rp 55.000 per KG, cabai biasa Rp 50.000, cabai rawit Rp 75.000 per KG. Kemudian di Pasar Jatirogo cabai keriting Rp 52.000 dan cabai rawit Rp 72.000. "Memang ada sedikit selisih harga, namun tidak banyak," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pedagang bumbu di Pasar Baru Tuban, Rumiyatun menyatakan harga cabai memang mengalami kenaikan. Cabai keriting yang sebelumnya Rp 40.000 per KG, sudah menjadi Rp 55.000 per KG.

Kemudian rawit hijau dari sebelumnya Rp 25.000 per KG, menjadi Rp 32.000 per KG. Sedangkan untuk cabai rawit terus meroket, mulai Rp 55.000 menjadi Rp 60.000 dan kini menjadi Rp 75.000 per KG.

"Untuk komoditas cabai mengalami kenaikan di semua jenis, tetapi hanya cabai rawit yang terus meroket, sampai Rp 75.000 hari ini," terangnya. ****