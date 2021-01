Chord dan Lirik Lagu Seluruh Nafas Ini - Last Child ft Gisel 'Jika Memang Dirimulah Tulang Rusukku'

SURYA.co.id, - Simak chord dan lirik lagu Seluruh Nafas ini yang dinyanyikan oleh Last Child ft Gisel.

Lagu Seluruh Nafas Ini dirilis pada tahun 2012 silam oleh grup band Last Child.

Berduet dengan Gisella Anastasia atau Gisel, lagu Seluruh Nafas Ini sempat ngetop di kalangan anak muda kala itu.

Selain mempunyai lirik puitis nan romantis, lagu ini mengisahkan pengorbanan untuk mempertahankan cinta sejati.

Langsung saja, berikut Chord dan Lirik Lagu Seluruh Nafasi Ini.

Chord Seluruh Nafas Ini - Last Child ft Gisel

[Intro] C G Am G F

Am F

Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi

C G

Yang terbalut hangatnya bekas pelukmu

Am F

Aku tak akan lupa tak akan pernah bisa

C G

Tentang apa yang harus memisahkan kita

Em F G

Di saat ku tertatih tanpa kau disini

Em F G

Kau tetap ku nanti demi keyakinan ini

F G C

Jika memang dirimulah tulang rusukku

F G Am

Kau akan kembali pada tubuh ini

F G C

Ku akan tua dan mati dalam pelukmu

Am G F C

Untukmu seluruh nafas ini