Chord Lagu Rahasia Perempuan - Ari Lasso, Ada Satu Bagian Pada Perempuan Yang Sangatlah Peka

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord Lagu Rahasia Perempuan - Ari Lasso.

E

ada satu bagian pada perempuan

yang sangatlah peka bila disentuh



D# G#

oleh lelaki



C#m F#

di manakah bagian itu?



F#m B

maukah kau tahu?



E

karna bagian itu hanya untuk



G A

lelaki yang cukup umur



E

karna bagian itu sungguh sangat bisa

buat perempuan



D# G#

dimabuk kepayang, dimabuk asmara



C#m F#

di manakah bagian itu?



F#m B

maukah kau tahu?



Reff

A G# C#m

sentuhlah dia tepat di hatinya



F#m B E

dia kan jadi milikmu selamanya



A G# C#m

sentuh dengan setulus cinta



F#m A

buat hatinya sampai melayang



E

sentuh hatinya dengan sangat hati-hati



G A

bila ingin redup hitinya aaoo



E

karna bagian itu sungguh sangat bisa



buat perempuan



D# G#

dimabuk kepayang, dimabuk asmara



C#m F#

di manakah bagian itu?



F#m B

maukah kau tahu?





Back to Reff



Musik : C B E Am D G



bacl to reff