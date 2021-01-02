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Lirik dan Chord Lagu Talking to the Moon - Bruno Mars, I Know You're Somewhere Out There
Simak lirik dan chord lagu Talking to the Moon - Bruno Mars, selengkapnya dalam artikel ini.
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Bruno Mars. Penyanyi lagu Talking to the Moon
SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Talking to the Moon - Bruno Mars.
Lagu Talking to the Moon dirilis oleh Bruno Mars pada tahun 2010.
Sejak dirilis hingga saat ini (2/1/2021) video lagu Talking to the Moon telah ditonton sebanyak 8,4 juta kali oleh penonton di YouTube.
[Intro]
C
[Verse 1]
C
I know you're somewhere out there
E
Somewhere far away
Am G
I want you back
F
I want you back
C
My neighbors think I'm crazy
E
But they don't understand
Am G
You're all I have
F
You're all I have
[Pre-Chorus]
Dm G
At night when the stars
Dm
light up my room
G
I sit by myself
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Adrianus Adhi