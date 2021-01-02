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Lirik dan Chord Lagu Talking to the Moon - Bruno Mars, I Know You're Somewhere Out There

Simak lirik dan chord lagu Talking to the Moon - Bruno Mars, selengkapnya dalam artikel ini.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Talking to the Moon - Bruno Mars, I Know You're Somewhere Out There
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Bruno Mars. Penyanyi lagu Talking to the Moon 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Talking to the Moon - Bruno Mars.

Lagu Talking to the Moon dirilis oleh Bruno Mars pada tahun 2010.

Sejak dirilis hingga saat ini (2/1/2021) video lagu Talking to the Moon telah ditonton sebanyak 8,4 juta kali oleh penonton di YouTube.

[Intro]

C

[Verse 1]

C
I know you're somewhere out there
E
Somewhere far away
  Am              G
I want you back
  F
I want you back

C
My neighbors think I'm crazy
      E
But they don't understand
          Am         G
You're all I have
           F
You're all I have

[Pre-Chorus]

Dm                          G
At night when the stars
                        Dm
light up my room
                 G
I sit by myself

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Bruno Mars
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Adrianus Adhi
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