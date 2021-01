Lirik dan Chord Lagu Talking to the Moon - Bruno Mars, I Know You're Somewhere Out There

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Talking to the Moon - Bruno Mars.

Lagu Talking to the Moon dirilis oleh Bruno Mars pada tahun 2010.

Sejak dirilis hingga saat ini (2/1/2021) video lagu Talking to the Moon telah ditonton sebanyak 8,4 juta kali oleh penonton di YouTube.

[Intro]

C

[Verse 1]

C

I know you're somewhere out there

E

Somewhere far away

Am G

I want you back

F

I want you back

C

My neighbors think I'm crazy

E

But they don't understand

Am G

You're all I have

F

You're all I have

[Pre-Chorus]

Dm G

At night when the stars

Dm

light up my room

G

I sit by myself