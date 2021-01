Lirik dan Chord Lagu Kita dan Dunia - Gisel feat Gading Marten, Saat Kau Tertidur Ku Kan Menjagamu

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Kita dan Dunia - Gisel feat Gading Marten.

Intro : C Bm Am G

C Bm Am G

C Bm Am G

saat kau tertidur ku kan menjagamu

C Bm Am G

memastikan semua kan baik saja

C Bm Am G

saat kau terbangun ku kan di sisimu

C Bm Am G

bersama dalam duka dan tawa

(*)

C Bm

kau matahariku

C D

kamulah cinta yang takkan layu

Chorus :

G Em Am

kita, kitakan bersama,

D Bm

bersama hingga nanti

Em Am D

nanti hingga akhir dunia

G Em Am

kita, kitakan bersama,

D Bm

bersama hingga nanti

Em Am D

nanti hingga akhir dunia

Intro : G

C Bm Am G

peluk erat tubuhku genggam tanganku

C Bm Am G

bersama kita hadapi kita semua

C Bm Am G

ku tahu takkan mudah namun bila bersama

C Bm Am G

kita kan taklukkan dunia

==> Kembali ke : (*), Chorus

C Cm Bm

saat ini dan hingga nanti

Am

untuk cita cinta dan mimpi kita

C Cm D

selamanya kita kan bersama ouh.. ou..

==> Kembali ke : Chorus (2x)

Outro : G C D Am Bm C D

G C Bm Em Am Bm C D

G C Bm Em Am D G