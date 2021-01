Lirik dan Arti Lagu Love Is Gone - Slander ft. Dylan Matthew Viral di TikTok, Don't Go Tonight~

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Love Is Gone - Slander feat Dylan Matthew berserta arti atau terjemahan Indonesia.

Lagu Love Is Gone - Slander feat Dylan Matthew belakangan ini populer dan viral di TikTok. Berikut selengkapnya.

Don't go tonight

Stay here one more time

Remind me what it's like, oh

And let's fall in love one more time

I need you now by my side

It tears me up when you turn me down

I'm begging please, just stick around

I'm sorry, don't leave me, I want you here with me

I know that your love is gone

I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy

Don't tell me that your love is gone

That your love is gone

I'm sorry, don't leave me, I want you here with me

I know that your love is gone

I can't breathe, I'm so weak, I know this isn't easy

Don't tell me that your love is gone

That your love is gone

Don't tell me that your love is gone

That your love is gone

Don't tell me that your love is gone

That your love is gone

That your love is gone

I know this isn't easy (easy)

That your love is gone

Arti atau Terjemahan Indonesia

Jangan pergi malam ini

Tetap di sini sekali lagi

Ingatkan Aku seperti apa, oh

Dan mari kita jatuh cinta sekali lagi

Aku membutuhkanmu sekarang di sisiku

Itu membuat Aku menangis ketika Anda menolak Aku

Aku mohon tolong, tunggu saja

Maaf, jangan tinggalkan aku, aku ingin kamu di sini bersamaku

Aku tahu bahwa cintamu hilang

Aku tidak bisa bernapas, Aku sangat lemah, Aku tahu ini tidak mudah

Jangan katakan padaku bahwa cintamu hilang

Bahwa cintamu hilang

Maaf, jangan tinggalkan aku, aku ingin kamu di sini bersamaku

Aku tahu bahwa cintamu hilang

Aku tidak bisa bernapas, Aku sangat lemah, Aku tahu ini tidak mudah

Jangan katakan padaku bahwa cintamu hilang

Bahwa cintamu hilang

Jangan katakan padaku bahwa cintamu hilang

Bahwa cintamu hilang

Jangan katakan padaku bahwa cintamu hilang

Bahwa cintamu hilang

Bahwa cintamu hilang

Aku tahu ini tidak mudah (mudah)

Bahwa cintamu hilang