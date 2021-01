Lirik dan Arti Lagu Hope - SMTOWN yang Dinyanyikan Artis SM Entertainment di Konser Tahunan 

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Hope - SMTOWN yang dinyanyikan di gelaran konser tahunan SM Entertainment.

Tahun ini konser tahunan SM Entertainment diadakan secara online, Jumat (1/1/2020) dan dimeriahkan oleh Super Junior, KANGTA, TVXQ, Taeyeon Girls Generation, Taemin Shinee, Baekhyun dan Kai EXO, Red Velvet, hingga NCT (semua unit).

Lirik Lagu Hope

Neul hamkke isseo sojung han geol

Mollat deon geo jyo

Eonjena nawa hamkke isseo jun

Sojunghan saram deureul

Gakkeum sshik naega jichyeo

Honja ra neukkil ttae

Eonjena naege himi dwaejun

Saram deureul ijgo saratjyo

Ijeneun himdeureo do jichyeo do sseureo jiji malgo

Dangshin ye naeireul saenggak hamyeo ireonayo

Saobe shilpae haesseo, sarange shilpae haesseo

Geu eotteon geot do dangshin eul sseureo tteuril sun eobseo

Algo itjyo, sesangen dangshin honja ga aniran geol

Jujeo anja seulpeo man hago isseul ttaega aniran geol aneun geol

Uri modu ireonayo seoneul nae mideoyo

Modu da hamkke haeyo

Da hamkke soneul jabayo

Geurigo hanereul bwayo

Uriga hamkke mandeul sesangeul

Haneure geuryeo bwayo

Nuni bushi jyo, neomu na areum dabjyo

Maju jabeun du soneuro uri

Modu hamkke mandeuro gayo