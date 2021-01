Lirik dan Chord Lagu Sorai - Nadin Amizah, Langit dan Laut Saling Membantu

SURYA.CO.ID - Simak lirik dan chord lagu Sorai - Nadin Amizah, selengkapnya dalam artikel ini.

Lagu Sorai adalah single yang dirilis Nadin Amizah pada 2019.

Lirik lagu Sorai menceritakan dua hati yang salin berpisah dan merelakan satu sama lain.

Sementara judul lagu Sorai diambil dari kata sorak-sorai yang memiliki arti sebuah pekikan tanda kebahagiaan.

[Verse 1]

C

Langit dan laut saling membantu

F C

Mencipta awan, hujan pun turun

C

Ketika dunia saling membantu

F C

Lihat, cinta mana yang tak jadi satu





[Chorus]

Dm C

Kau memang manusia sedikit kata

F C

Bolehkah aku yang berbicara?

Dm C

Kau memang manusia tak kasat rasa

F C

Biar aku yang mengemban cinta





[Verse 2]

C

Awan dan alam saling bersentuh

F C

Mencipta hangat, kau pun tersenyum

C

Ketika itu kulihat syahdu

F C

Lihat, hati mana yang tak akan jatuh





[Chorus]

Dm C

Kau memang manusia sedikit kata

F C

Bolehkah aku yang berbicara

Dm C

Kau memang manusia tak kasat rasa

F C

Biar aku yang mengemban cinta





[Verse 3]

C

Kau dan aku saling membantu

F C

Membasuh hati yang pernah pilu

C

Mungkin akhirnya tak jadi satu

F C

Namun bersorai pernah bertemu



[Outro]

Dm C

F C

Dm C

F C