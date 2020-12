Persebaya Gelar Mabar PUBG: Online Fun Game with Persebaya Player Berhadiah Jutaan Rupiah

SURYA.co.id | SURABAYA - Persebaya Surabaya menggelar event online Persebaya Mabar PUBG: Online Fun Game With Persebaya Players.

Event ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan suporternya yang gemar bermain game genre battle royal bermain game online bersama pemain Persebaya.

Event ini juga berhadiah jutaan rupiah dan akan digelar pada 16-17 Januari 2021 mendatang dengan venue online.

Periode pendaftaran 30 Desember 2020 hingga 13 Januari 2021.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan klik bit.ly/PersebayaMabarPUBG.

Setiap tim dikenakan biaya Rp 120 ribu (slot terbatas). Setelah melakukan pendaftaran, langsung konfirmasi ke nomor: 081230487166.

Sistem penyisihan grup dengan 2 kali match, tim terbaik lolos ke final.

Dengan aturan: no cheat, no mod, dan no emulator.

Pemenang dari event ini akan dihadiahi berapa uang Rp 4 juta rupiah, plus merchandise Persebaya dan e-sertifikat.

Jika tidak kebagian slot pendaftaran atau sekadar ingin menyaksikan aksi-aksi gamers pemain Persebaya atau Bonek dan Bonita.

Tenang saja, anda bisa menyaksikan secara daring, karena event ini akan tayang secara live di YouTube Official Persebaya.