Lirik dan Chord Lagu Toosie Slide - Drake yang Viral di TikTok, It Go Right Foot Up, Left Foot Slide

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Toosie Slide yang dinyanyikan oleh Drake dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Toosie Slide - Drake banyak diburu penggemarnya.

Berikut lirik dan chord lagunya.

[INTRO]

G#m F# G#m

G#m

Black leather glove, no sequins

F#

Buckles on the jacket, it's Alyx shit

F#

Nike crossbody, got a piece in it

G#m

Got a dance, but it's really on some street shit