Lirik dan Chord Lagu Demi Raga Yang Lain - Eka Gustiwana Viral di TikTok, Engkau Pahlawan Dunia

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Demi Raga Yang Lain yang dibawakan Eka Gustiwana.

Lagu ini sedang viral di TikTok, liriknya 'Engkau Pahlawan Dunia, Tuhan yang kan membalas semua'.

Intro : C F C F

.

C F

saat semua menghilang

Bm E Am G

kau tetap setia menjaga

F Em

kau berkorban tanpa suara

Dm G

demi senyum yang lain..

.

C F

saat semua tertidur

Bm E Am G

kau terjaga sepanjang waktu

F Em

lupakan lelah ragamu

Dm G C

demi raga yang lain..

.

Reff :

C E

dunia tlah tersenyum

Am G

melihat kau bertaruh nyawa

F Em Am

tak pedulikan yang kau punya

Dm D G

demi raga yang lain..

.

C E

engkau pahlawan dunia

Am G

Tuhan yang kan membalas semua

F Em Am

jerih lelah yang tak ternilai

Dm G C

demi raga yang lain..

.

Musik : C F C F

.

C F

walau hampir tiada sudut

Bm E Am G

untukmu menghela nafasmu

F Em

teriring doa untukmu

Dm G C

suara ini untukmu..

.

Reff :

C E

dunia tlah tersenyum

Am G

melihat kau bertaruh nyawa

F Em Am

tak pedulikan yang kau punya

Dm D G

demi raga yang lain..

.

C E

engkau pahlawan dunia

Am G

Tuhan yang kan membalas semua

F Em Am

jerih lelah yang tak ternilai

Dm G C

demi raga yang lain..

.

F Em Am

jerih lelah yang tak ternilai

Dm G C

demi raga yang lain..

F C

hmmm hmmmm..