Tutup Tahun 2020 Dengan Manis, Indomaret Resmi Hadirkan Layanan Drive Thru Keempatnya di Surabaya

Branch Manager Indomaret Cabang Gresik, Veronica Gratiawati (tengah) saat meresmikan layanan drive thru di toko ritel Indomaret Jalan Raya Darmo, Surabaya, Rabu (30/12/2020).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT Indomarco Prismatama (Indomaret) sukses menutup tahun 2020 dengan manis. Pasalnya, melalui Kantor Cabang Gresik, Indomaret kembali melakukan ekspansi usaha dengan menambah layanan drive thru, menyusul keberhasilan layanan sejenis sebelumnya.

Layanan drive thru terbaru ini ada di Indomaret Jalan Raya Darmo No 83, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.

Indomaret pun menjadi satu-satunya toko ritel di Indonesia yang dilengkapi layanan drive thru.

"Dengan dibukanya layanan drive thru di Raya Darmo ini, maka kini total ada 4 toko ritel Indomaret yang melayani layanan drive thru di Kota Surabaya," kata Branch Manager Indomaret Cabang Gresik, Veronica Gratiawati, Rabu (30/12/2020).

Tiga lainnya, berada di Indomaret Jalan Raya Gubeng No 64, Indomaret Jalan Diponegoro No 209 dan Indomaret Jalan Ahmad Yani No 68 Kota Surabaya.

Adapun dengan dibukanya layanan drive thru di IndoMaret Raya Darmo ini, kini total toko ritel Indomaret yang ada layanan drive thru di Indonesia berjumlah 12.

Di antaranya berlokasi di wilayah Gresik, Jakarta, Sentul Bogor, Purwakarta dan Semarang.

Veronica berharap, dengan semakin banyaknya ada layanan drive thru, masyarakat dapat melakukan transaksi belanja lebih praktis, cepat dan nyaman mulai pemesanan, pembayaran dan pengambilan barang.

"Pada kondisi sekarang, layanan ini menjadi pilihan praktis dan efisien, karena turut meminimalisir kontak dengan konsumen lain (physical distancing)," katanya.

Veronica juga mengatakan, Indomaret Drive Thru di Raya Darmo ini sama halnya dengan Indomaret Drive Thru lainnya, yakni menyediakan kombinasi produk grocery dan makanan minuman siap saji, seperti kopi, roti dan masih banyak yang lainnya.

"Perpaduan penyajian produk itu dilakukan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan produk lebih variatif. Apalagi estimasi waktu layanannya sangat cepat, yakni rata-rata 3-4 menit," imbuhnya.

Ditanyai apakah ada kriteria jenis kendaraan untuk memanfaatkan layanan drive thru Indomaret, Veronica mengatakan, tidak ada kriteria jenis kendaraan, karena konsumen yang mengendarai mobil, motor maupun sepeda, hingga becak pun bisa memanfaatkan layanan ini tanpa perlu masuk ke dalam toko Indomaret.

"Sementara untuk jam beroperasi, sejatinya setiap layanan drive thru yang ada di toko ritel Indomaret selama 24 jam, namun karena kami selalu mematuhi aturan pemerintah, khususnya satgas covid, maka jam operasional untuk sementara start mulai pukul 04.00 WIB, hingga 22.00 WIB," tandasnya.